نائب رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

القليوبية إبراهيم سالم

واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، متابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية.

وتفقد نائب رئيس الجامعة لجان الاختبارات بالكلية، واستطلع آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات، مؤكدا حرص جامعة بنها توفير المناخ الملائم وكل سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات.

وأشار الدكتور تامر سمير إلى أن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية سوف تستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل، وذلك وفق الخطة الزمنية المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.