اليوم السابع
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مندوب الجزائر بمجلس الأمن: نحن على شفير كارثة بسبب انتهاكات إسرائيل للقانون

الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:29 م
مندوب الجزائر بمجلس الأمن: نحن على شفير كارثة بسبب انتهاكات إسرائيل للقانون مجلس لاامن
كتب الأمير نصرى

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أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها بأن مندوب الجزائر فى مجلس الأمن قال: "نحن على شفير الكارثة بسبب انتهاكات إسرائيل للقانون الدولى".

وأضاف أن اغتيال هنية اعتداء سافر على سيادة الدول وعلى مبادئ النظام العالمى.

وبدأت منذ قليل، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى بشأن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هني.

وتمكن الاحتلال الإسرائيلى من اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى للحركة، خلال تواجده فى طهران، وهو الأمر الذى أكد الخبراء أنه سيكون له تأثيراته السلبية على الحركة، بل يمكن أن يكون سببًا فى مراجعة استراتيجية المقاومة بشكل كامل.

وتعرض إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، فجر اليوم الأربعاء، للاغتيال رفقة حارسه الشخصى فى مقر إقامته بطهران، عقب يوم من تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد، وهو الحادث الذى تم اتهام إسرائيل رسميًا به، على الرغم من عدم اعترافها بذلك.







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