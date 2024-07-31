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ممثل أمريكا بمجلس الأمن: الولايات المتحدة ليست متورطة فى اغتيال إسماعيل هنية

الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:42 م
ممثل أمريكا بمجلس الأمن: الولايات المتحدة ليست متورطة فى اغتيال إسماعيل هنية مجلس الأمن
كتب رامي محيى الدين

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قال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، إن بلاده ليست متورطة فى عملية اغتيال إسماعيل هنية، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن التي تعقد حاليا وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وبدأت منذ قليل، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.


وتمكن الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، خلال تواجده في طهران، وهو الأمر الذي أكد الخبراء أنه سيكون له تأثيراته السلبية على الحركة، بل يمكن أن يكون سببًا في مراجعة استراتيجية المقاومة بشكل كامل.


وتعرض إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فجر اليوم الأربعاء، للاغتيال رفقة حارسه الشخصي في مقر إقامته بطهران، عقب يوم من تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وهو الحادث الذي تم اتهام إسرائيل رسميًا به، على الرغم من عدم اعترافها بذلك.







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