مطران البحيرة ومطروح يصلى قداس عيد الشهيدة مارينا فى العلمين.. صور

كتب: محمد الأحمدى

صلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، القداس الإلهى، أمس، بمناسبة تذكار استشهاد القديسة مارينا، وذلك فى ختام نهضة الشهيدة بكنيستها فى العلمين.

وطيب الأنبا باخوميوس رفات القديسة خلال صلوات العشية بالأمس استشهادها، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، بينما رسم نيافته، خلال القداس، عددًا من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس (مرتل)، وآخرين برتبة أغنسطس (قارئ).

وفى سياق متصل، دشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة أبى سيفين امبروزو بالإسكندرية، بمشاركة أحبار الكنيسة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، شهد مساء أمس، احتفالية تسليم شهادات دارسى كورس "أنت نجم" الثانى والثالث الخاص بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، والذى يقدمه مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية التابع لأسرة خريجى الإكليريكية بالإسكندرية.



الأنبا باخوميوس يصلى القداس