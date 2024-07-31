اليوم السابع
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مصر تدين التصعيد الإسرائيلى وتحذر من الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول.. إنفوجراف

الأربعاء، 31 يوليو 2024 03:43 م
مصر تدين التصعيد الإسرائيلى وتحذر من الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول.. إنفوجراف مصر تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة

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أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 31 يوليو الجارى، سياسة التصعيد الاسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.

مصر تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة
مصر تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة
 
واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة فى المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع فى المنطقة.
 
وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، الاضطلاع بمسئوليتهم فى وقف هذا التصعيد الخطير فى الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية فى المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.
بيان الخارجية المصرية
بيان الخارجية المصرية

واعتبرت جمهورية مصر العربية أن تزامنهذا التصعيد الإقليمى، مع عدم تحقيق تقدم فى مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر الي غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض الجهود المضنية التى تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف الحرب فى قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفسطيني.







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