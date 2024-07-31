مسئول فلسطيني: جرائم الاحتلال الإسرائيلى بالمنطقة تعقد مفاوضات الهدنة بغزة

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حذر عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو من خطر اتساع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن جرائم الاحتلال في المنطقة من شأنها أن تعقد مفاوضات الوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وقال عمرو ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في المنطقة لها تأثيرات مباشرة على صعيد محاولات الوساطة لتهدئة الأوضاع في غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن الكفاح من أجل الحصول على الحرية والاستقلال.

وحمل المسؤول الفلسطيني الولايات المتحدة مسؤولية مفاقمة الأوضاع في غزة والمنطقة بأكملها جراء المساعدات العسكرية فائقة التكنولوجيا التي تقدمها بشكل مستمر لإسرائيل، مشددا على أهمية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الخسائر الفادحة التي ترتكبها إسرائيل في المنطقة.