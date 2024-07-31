محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبى لمحطة مياه الحميدات للترشيح الطبيعى

قنا صابر سعيد

أطلق الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إشارة التشغيل التجريبى "لمحطة مياه الحميدات للترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار "RBF" ضمن المرحلة الثانية لمشروع دعم الابتكار فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والممول من قبل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "مكتب UN-HABITAT مصر" بالشراكة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ.

وأكد محافظ قنا، أن ملف مياه الشرب يعد فى مقدمة اهتماماته كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة مواجهة التحديات ووضع الحلول والبدائل الغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية فى إطار الإمكانات المتاحة لدعم جهود الدولة بتحقيق المزيد من المشروعات المستقبلية التى تهدف إلى خدمة المواطن.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أنه تم الاتفاق على اختيار موقع محطة الحميدات القريب من نهر النيل بوسط مدينة قنا لانشاء 3 وحدات آبار شاطئية بطاقة تصميميه 6500 م3/ يوم، لتلبية جزء من الاحتياجات الحالية والمستقبلية وذلك للتخلص من مشكلة عدم وصول المياه لنهاية الشبكات "صيفا"، فضلا عن انقطاع المياه ببعض الأماكن بمدينة قنا، نظرا للتوسعات العمرانية الجديدة.