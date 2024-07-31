محافظ شمال سيناء يزور المرضى الفلسطينيين فى مستشفى الشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بزيارة تفقدية للمرضى الفلسطينيين بمستشفى الشيخ زويد ، يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الدكتور احمد سمير ،مدير مديرية الصحة ،وصالح أبو هولى ،رئيس مركز ومدينه الشيخ زويد والدكتور عمرو دويدار مدير المستشفى.

وأكد المحافظ خلال حديثه بالمستشفى أن الزيارة تأتى فى اطار الدور المكلفة به المحافظة من الدولة فى استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم.

وتحدث المحافظ مع جميع الحالات من الفلسطينيين والمرافقين وكذا القائمين على رعايتهم ، مؤكدا على الدور الذى تقوم به الدولة فى اطار هذه الازمه ،وموجها الشكر للطاقم الطبى القائم على رعاية الحالات الموجودة بالمستشفى.

من جانبهم وجه الفلسطينيون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية ،بجانب توجيه الشكر إلى محافظ شمال سيناء على حسن الاستقبال والضيافة ،مشيرين إلى أن مصر هى الشقيقة الكبرى لفلسطين.