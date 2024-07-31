محافظ سوهاج يبحث مقترحات تطوير الهوية البصرية بالمحافظة

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث مقترحات تطوير الهوية البصرية لمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس جامعة سوهاج، وأسامة المصري مدير عام السياحة، وعدد من أساتذة الجامعة، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة التنسيق الحضاري .

وأكد " سراج " على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحديد هوية بصرية مميزة لكل محافظة، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الهوية البصرية لمحافظة سوهاج يهدف إلى إظهار سوهاج بشكل جديد، يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر امتدادا لجذورنا العريقة من الحضارة الفرعونية وهويتنا العربية والمصرية، مشيرا إلى أهمية التطوير لمواكبة التسارع التقني والتقدم التكنولوجي، لتترك انطباعا ايجابيا في ذهن كل من يرى الهوية الخاصة بمحافظة سوهاج .

ناقش الاجتماع عدد من المقترحات المقدمة من جامعة سوهاج لتطوير الهوية البصرية، وحدد محافظ سوهاج مهلة لمدة شهر لدراسة كافة المقترحات والخروج بأفضلها، بما يناسب طبيعة المحافظة، ويعبر عن عراقتها وأصالتها، وما تتميز به، معربا عن شكره لجامعة سوهاج على التعاون المثمر، مع المحافظة.