محافظ جنوب سيناء يلتقى مشايخ وعواقل قرية وادى الطور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

التقى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء مشايخ وعواقل قرية الوادى بطور سيناء، وذلك فى إطار التواصل المباشر، وذلك فى إطار تنفيذ سياسة والخطة الاستراتيجية للدولة فى محاورها ذات الأولوية الصحة والتعليم وتوفير الغذاء.

جاء اللقاء لتبادل الرؤى والافكار لوضع رؤية وحلول لبعض التحديات ذات الأولوية التى يولى اهتمامه بها محافظ جنوب سيناء وهى الرعاية الصحية والتعليم وتوفير الغذاء .

وفى بداية اللقاء هنأ مشايخ وعواقل قرية الوادى محافظ جنوب سيناء لثقة الرئيس وتوليه منصب المحافظ.

من جانبه شكرهم المحافظ ورحب بهم مؤكدا استمرار التعاون الدائم الوثيق بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة والمشايخ والعواقل لتبادل الرؤى والأفكار واستكمال ما تم البدء فيه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالى الصحة والتعليم والغذاء كأولوية أولي، وفى شتى القطاعات الخدمية الأخرى لإحداث نقلة نوعية وتحقيق تنمية مستدامة وحفظ حقوق الأجيال على أرض المحافظة تأكيدا على رؤية الدولة المصرية 2030 وتطوير وبناء الإنسان المصري.



وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره للقيادة السياسية على ثقتها فى توليه منصب محافظ جنوب سيناء، مؤكدًا بذل قصارى الجهد من أجل استكمال منظومة التنمية الشاملة بالمحافظة .



وخلال اللقاء عرض الأهالي بعض المقترحات وبعض التحديات ومن جانبه استعرض المحافظ الجهود التى بذلتها الدولة فى الآونة الأخيرة والتسهيل على المواطنين وخاصة فى منظومة التأمين الصحى الشامل والتعليم وفتح منافذ تموينية بالقرية وفتح وتكثيف خطوط المواصلات من المدينة للقرية.

وطالب المحافظ بضرورة تضافر الجهود فى الوصول إلى الهدف الأسمى من تقديم كل الخدمات واستمرار تقديمها بما يتناسب مع احتياجات وطموحات المواطن السيناوى، والعمل معا بروح الفريق الواحد بالتعاون مع مشايخ وعواقل المحافظة، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استعراض المخطط الاستراتيجي والتفصيلى لمدينة طور سيناء وتحديد الفرص الاستثمارية فى اطار التطوير الشامل لمدينة طور سيناء العاصمة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ عددا من القيادات التنفيذية، والدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ لشؤون البدو، ورئيس مدينة طور سيناء.