محافظ بنى سويف يوجه بالتحقق من وجود مخالفات بإحدى المستشفيات المركزية

بنى سويف - هانى فتحى

استمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لعدد من شكاوى ومطالب المواطنين خلال اللقاء المفتوح،الذي يعقده أسبوعياً ، لمناقشة الحلول المتاحة أو بحث المشكلات وشكاوى المواطنين في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية ومديري الإدارات المعنية وكافة الجهات ذات الصلة.

كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ،بالتحقق من وجود مخالفات جسيمة وفساد إداري بإحدى المستشفيات المركزية "بحسب ما جاء في شكوى طبيب يعمل بالمستشفى" مؤكداً أنه لن يسمح بأية مخالفات أو قصور أوفساد إداري" إن ثبت ذلك "من واقع التحقيق أو ما تؤول إليه نتائج التحقيق الذي تقوم به جهات التحقيق المختصة

وجه المحافظ وكيل الوزارة بتسهيل عمل لجان التفتيش المالي والإداري من ديوان عام المحافظة،بجانب دراسة وافية لبعض الموضوعات التي تم طرحها والتي يمكن أن تُحسّن من مستوى وجودة الخدمات الصحية المُقدمة

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين من تدني مستوى الخدمة في الوحدة الصحية والمدرسة بإحدى قرى مركز الواسطى،خاصة ضعف مستوى الطلاب في الكتابة والقراءة حتى وصولهم للمرحلة الإعدادية،وعدم تواجد طبيب بالوحدة الصحية معظم الأوقات "بحسب ماورد بالشكوى"،حيث كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس المدينة بإجراء اختبارات إملاء وقراءة للطلاب في الصف الأول الإعدادي لمعالجة مستوى الضعف الدراسي لديهم، بالإضافة إلى تكليف وزارة الصحة بالتأكد من وجود جداول لتواجد الأطباء بالوحدات الصحية ، مع القيام بجولات ميدانية رقابية للتأكد من تواجد الطبيب طبقاً للجدول .

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية ووكيل وزارة النقل " وفي حضورالتفتيش المالي والإداري بالمحافظة" بالدراسة والبحث على أرض الواقع"لما جاء في شكوى المواطن من وجود حالات تعد بأحد الشوارع الحيوية بالقرية وتقاعس التنفيذيين في رفع وإزالة المخالفات طبقاً للقانون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكلف المحافظ رئيس مدينة سمسطا بالتواجد مع التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لدراسة شكوى أحد المواطنين بإحدى عزب المركز من تعدي أحد المواطنين ببناء مخالف على الطريق وإعاقته للمارة " بحسب ما أفاد الشاكي" .

وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مدينة بني سويف باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة حيال شكوى أحد المواطنين من عدم وصول المياه لشقته بسبب ضغف ضغوط المياه"كما ذكر الشاكي"،مشدداً على إيجاد الحلول الفنية بحسب المتاح وعرض الحلول الفنية المطلوبة من سكان العقار،بجانب تكليفه لرئيس شركة المياه في شكوى أخرى التي يتضرر فيها مواطن من وجود تسريب للمياه وأنها تغمر الرصيف بأحد شوارع مدينة بني سويف"بحسب ما جاء بالشكوى"،موجهاً بدراستها على الطبيعة وإجراء الحلول الفنية المناسبة في إطار المتاح من إمكانات .

كلف المحافظ رئيس مدينة بني سويف ومدير البيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات"في إطار القانون"من روائح الطعام والدخان المتصاعد من المطاعم بأحد شوارع المدينة وما يسببه من ضرر للمترددين على أحد المراكز الطبية وسكان المنطقة"بحسب ما جاء في الشكوى".

قرر المحافظ صرف مساعدة مالية لأحد المواطنين ، نظراً لظروفه الصحية والمعيشية التي يمر بها في الوقت الراهن، بجانب تكليف وكيل وزارة الصحة بإجراء فحص شامل لحالته الصحية،والتضامن الاجتماعي باتخاذ ما يلزم لتوفير مصدر دخل دائم ومناسب،مع إمكانية التواصل مع مؤسسة حياة كريمة في هذا الشأن.



المحافظ بنى سويف واحد المواطنين



المحافظ يستمع الى احد المواطنين



جانب من حضور المواطنين



رئيس مدينة بنى سويف