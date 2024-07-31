محافظ الغربية يكرم الطالبة نفيسة محمد لحصولها على المركز الثاني مكرر بالثانوية الأزهرية

الغربية مصطفى عادل

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، مساء الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة الطالبة نفيسة محمد العفيفي واسرتها والحاصلة على المركز الثاني مكرر علي مستوي الجمهورية في الثانوية الأزهرية للقسم العلمي للعام الدراسي 2023 /2024 ، بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية.

وكرم المحافظ الطالبة معربًا عن بالغ سعادته بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ورفعها اسم المحافظة عاليا، مؤكدًا أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالها وطموحاتها في بناء المستقبل، وطالب المحافظ نفيسة بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح والتقدم.



وأشاد المحافظ بدور أسرتها مؤكدا تقديره وعرفانه بالجميل لدور الأسرة ودعمها وإسهامها في نجاح وتفوق نفيسة كما قدم التهنئة للقائمين على المعاهد الأزهرية؛ لجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف.

ومن جانبها وجهت الطالبة نفسية الشكر والتقدير لمحافظ الغربية والذي حرص على تكريمها فور ظهور النتيجة مما يمثل دافعاً قوياً لها لمواصلة النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة ، كما وجهت الشكر والتقدير لاسرتها والشكر الخاص لخالها علاء محمد ابراهيم عطية والذي بذل قصارى جهده لتحقق حلمها .



تكريم الطالبة