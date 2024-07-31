محافظ الغربية يشهد تسليم 122 مشروعا اقتصاديا ضمن مبادرة "بيتك عمران"

الغربية مصطفى عادل

شهد اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، احتفالية بيتك عمران لتسليم مشروعات اقتصادية تنموية لأهالي الغربية، والتي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان ومحافظة الغربية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

بحضور اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية و الوفد المرافق له و نبيل احمد ذكي مدير مشروعات بجمعية الاورمان ، والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها ، والشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الازهرية ، الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية و الدكتورة زينب سامي منسق عام حياة كريمة ، و احمد عبد المحسن الاعصر مدير مشروعات جمعية الاورمان بالغربية و أكثر من 122 أسرة.

يأتي ذلك بهدف النهوض بالمستوى الاقتصادي وتوفير مصدر دخل دائم لتلك الأسر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم أعقبه فيديو توضيحي عن التمكين الاقتصادي ثم قدم نموذجين من المستفيدين من المشروعات التنموية قصتهم للحضور موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بكافة فئات المجتمع .

وفي كلمته اعرب اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، عن سعادته بأن تكون فاعلية اليوم اول لقاء عمل رسمي بين المحافظة والمؤسسة بعد تولي اللواء اشرف الجندي المسؤولية متمنيا ان تكون بداية لفاعليات أكثر لخدمة المواطنين بالغربية، مشيرا الى مشروعات اليوم تعزز القدرة الذاتية لدى الاسر الأولى بالرعاية وتسهم في تحسين حياتهم ، مختتما كلمته بتوجيه الشكر إلى مسؤولي و متطوعي مؤسسة حياة كريمة وجمعية الاورمان .

ومن جانبها أشادت الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدور العظيم الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسهم جمعية الأورمان العريقة ومؤسسة حياة كريمة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين لخلق وتوفير فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية لتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم .

وفي كلمته اكد اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية على سعادته لتسليمه اليوم 122 مشروع حقيقي، يقدم منفعة فعلية على أرض الواقع للمواطنين من خلال مشروعات تنموية مستدامة توفر مصدر دخل دائم ومستدام للأسر الأولى بالرعاية ليمكنها من الاستجابة لمتطلبات المعيشة.

مؤكدا ، على أهمية العمل يدًا واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته ، قائلا ( أننا جئنا جميعا للعمل على خدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لأبناء هذه المحافظة العريقة).

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة و جمعية الاورمان على الجهود المبذولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المبادرات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.



يذكر أن فاعلية اليوم تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.