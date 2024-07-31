محافظ الدقهلية يتفقد ملعب استاد المنصورة الرئيسى لكرة القدم قبل بدء تطويره

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم بتفقد ملعب استاد المنصورة الرئيسي لكرة القدم، قبل البدء في أعمال تطويره بدعم كامل من وزارة الشباب، وذلك بحضور اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وصرح المحافظ بأن أعمال تطوير الملعب ستتم علي مرحلتين المرحلة تبلغ تكلفتها 20 مليون جنيه تقريباً وستشمل "تنجيل أرض الملعب بالنجيل الطبيعي - إنشاء شبكة صرف وري للملعب - صيانة التراك" .

وأوضح اللواء " مرزوق " بأنه سيتم البدء في المرحلة الأولي قبل منتصف شهر أغسطس يعقبها المرحلة الثانية فور الانتهاء منها وستشمل المرحلة الثانية "تطوير المقصورة الرئيسية - تطوير المدرجات - استغلال المساحات أسفل المدرجات في مشروعات وانشطه استثمارية".

وقال المحافظ: "سنعمل من خلال التعاون مع وزير الشباب الرياضة علي عودة استاد المنصورة إلي سابق عهده لإقامة واستضافة كافة المباريات عليه .

وأشار اللواء مرزوق إلي أن ملعب استاد المنصورة سيكون متاح أمام فريق نادي المنصورة لإقامة كافة المباريات عليه فور الانتهاء من أعمال التطوير ، لأن ملعب استاد المنصورة هو الملعب الرسمي للمحافظة وأقل حق من حقوق نادي المنصورة هو إقامة كافة مبارياته عليه .

كما قال المحافظ دعمي الكامل للرياضة في الدقهلية وعلي رأسها نادي المنصورة الرياضي ليعود للمنافسة بقوة في الدوري الممتاز ، مشيراً إلي أن نادي المنصورة الرياضي له مكانه خاصه في قلبي وسأعمل مع كافة الجهات المعنية علي تقديم الدعم له .