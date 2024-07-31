محافظ الأقصر يبدأ أول شهر له بقرارات فورية وجولات مكوكية بالقرى والنجوع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن تفاصيل قرارات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، خلال جولاته التي قادها على مدار الشهر الأول من عمله محافظاً للأقصر، حيث إنه منذ وصوله الأقصر في 6 يوليو العام الجاري، بدأ نشاطه في المحافظة بجولات مكثفة يومية زار خلالها كافة مدن المحافظة خلال اسبوعين، لتكوين رؤية شاملة واكتشاف مدن المحافظة ومراكزها وقراها والتعرف على مطالب المواطنين.

وأعد المركز الإعلامي بديوان محافظة الأقصر، إنفوجراف عن قرارات محافظ الأقصر الجديد خلال جولاته اليومية، حيث أصدر عدة قرارات تستهدف الصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين منها، إعادة إنارة جبل البر الغربي ليلاً يومياً وتكثيف أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بكافة مدن المحافظة، واستكمال أعمال المرافق بحوض 18 بالأقصر وتمهيد طرقه، ومواصلة أعمال رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع في المناطق التي تم الانتهاء من المرافق بها.

وأثناء تفقده لمختلف المناطق بالمحافظة وجه المحافظ بالالتزام بالجدول الزمني الخاص بتنفيذ المشروعات وتشغيل المنشآت الحديثة وتجهيزها في مواعيدها ومنها مستشفى القرنة الجديدة والمقرر انتهاء العمل بها يونيو 2025 حسبما أفادت الشركة المنفذة للمشروع ، وافتتاح المجمعات الخدمية في مركزى إسنا وأرمنت والتي تم انتهاء العمل بها ويجري تجهيزها لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى وضع جدول زمني بتوقيت محدد للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في مدينة الزينية وكافة المناطق التي لم تنتهي أعمال الصرف الصحي بها، فضلا عن رصف مدخل المدينة الشبابية الدولية واستكمال ازدواج الطريق المؤدي للطود وتوسعة مصنع البوتاجاز.

كما شهدت جولات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إصدار قرارات وقتية، منها تدبير مبلغ 25 مليون جنيه من موازنة محافظة الأقصر لحل أزمة الوحدات السكنية بالطود وتكليف الشركة المنفذة باستكمال الأعمال المتبقية لتشطيب الوحدات وتسليمها في أقرب وقت لمستحقيها، بالإضافة إلى إنهاء أعمال تطوير كورنيش أرمنت وفق الموعد المحدد من الجهة المنفذة وهو أكتوبر المقبل، فضلا عن استكمال أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بالبغدادي وتهيئتها للإستثمار.

وفي ملفات التصالح والتعديات ومنظومة تقنين أملاك الدولة وجه المحافظ باستكمال ما تم إنجازه بملف التصالح في مخالفات البناء ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في مراكز وقرى المحافظة، مع المتابعة المستمرة والدورية لأية أعمال تعديات وإزالتها فوراً دون تهاون، ولمتابعة مطالب المواطنين، كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بإستمرار عقد لقاء اليوم المفتوح اسبوعياً في كافة المراكز والمدن مع عقده بصفة اسبوعية ايضا بديوان عام محافظة الأقصر لبحث مطالب واحتياجات المواطنين وحلها بالطرق القانونية.