محافظ أسيوط يعلن دعم تشغيل المجمع الحرفى بساحل سليم لتسويق منتجات الأسر

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أقسام المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، والذى تم تنفيذه بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رافقه خلال الجولة التفقدية أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط.

وحرص المحافظ، خلال الجولة على تفقد أقسام المجمع فضلاً عن متابعة مشغل الخياطة والتطريز بالدور العلوى واستمع إلى شرح من مدير فرع الهيئة بالمحافظة لورش العمل والدورات التدريبية للسيدات التى يجري تنفيذها بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة لخدمة سيدات القرية والقرى المجاورة من خلال الاستعانة بأكفأ المدربين والمدربات.

وأشاد أبوالنصر، بالمجمع الصناعي الحرفي الذى يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للشباب ويتيح المجمع مركزًا حديثًا ومجهزًا بأحدث التقنيات للحرفيين، مما يسهم في تعزيز جودة منتجاتهم وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

ولفت محافظ أسيوط، إلى المجمع الذي نفذته هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء بقرية الشامية على مساحة 600 متر وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه تكلفة المبنى والانشاءات والمعدات والتشغيل ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي يشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف، كما تم تزويد المجمع بأحدث الأجهزة الحرفية والأثاث ويضم الدور الثاني من المبنى مشغل لتنمية مهنة الخياطة.

وأعلن المحافظ، عن دعمه لتشغيل المجمع لتسويق وعرض المنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي للمساهمة في تشجيع المشاركين وتمكينهم اقتصاديًا لافتًا إلى إحياء مبادرة القرية المنتجة وتنمية التكتلات الإقتصادية بقرى ومراكز المحافظة لتشجيع الإستثمار وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة وتمكين المرأة اقتصاديًا فضلًا عن إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة.