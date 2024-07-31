محافظ أسوان يستقبل وفد منظمة الهجرة الدولية لبحث سبل التعاون المشترك

أسوان - عبد الله صلاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم، وفد منظمة الهجرة الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية برئاسة كارلوس أوليفر رئيس المنظمة، لبحث سبل التعاون المشترك.

تناول اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك ، والدعم الذى تقدمه المنظمة فى قطاع تحسين الخدمات الصحية ، وخاصة مع قرب التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الرائد الذى تقوم به منظمة الهجرة الدولية لدعم الجهود المصرية فى توفير مختلف أوجه الدعم للأشقاء السودانيين الوافدين إلى أسوان فى القطاع الصحى ، وكذا توفير المستلزمات المختلفة لهم.

وأشار، إلى أن تم التأكيد على الدور الذى تقوم به المنظمة بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لتحسين مستوى الخدمات ، وتطوير الأداء الطبى والفنى لضمان تقديم الرعاية الصحية بالشكل الأمثل ، فيما قدم رئيس منظمة الهجرة الدولية شكره الجزيل لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال.

وأوضح، أن خطة عمل المنظمة ترتكز على إستراتيجية لتوفير الدعم للجهود المصرية لتقديم الرعاية المتكاملة ، وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لرئيس المنظمة والوفد المرافق له تقديراً للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

ومن المقرر أن يقوم وفد منظمة الهجرة الدولية بزيارة لمستشفيات أسوان والمسلة والرمد التخصصى ، ودراو وكوم أمبو المركزى ، وكذا وحدة طب أسرة الصداقة الجديدة ومركز طب أسرة السيل.

حضر اللقاء أيضاً، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور وسام النهرى مدير برنامج الصحة بالمنظمة ، فضلاً عن الدكتورة سالى عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أشرف حماد مدير فرع الهيئة بأسوان، والمهندسة دينا إبراهيم مدير التعاون الدولى.