مجلس الوزراء الكويتي يكلف الإدارة العامة للطيران لتنفيذ مشروع مدينة الشحن الجوي والإنجاز سريعا

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كلف مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الصباح، الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لتنفيذ مشروع مدينة الشحن الجوي لمطار الكويت الدولي.



وكان مجلس الوزراء الكويتي اطلع خلال اجتماعة اليوم الثلاثاء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، حيث قرر تكليف الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بالتنسيق مع كل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لتنفيذ مشروع مدينة الشحن الجوي لمطار الكويت الدولي واختصار البرنامج الزمني للخطة التنفيذية وصولا إلى مرحلة إنجازه بالسرعة الممكنة.