اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أغسطس 2024 12:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة طارئة بشأن عملية اغتيال إسماعيل هنية

الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:24 م
مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة طارئة بشأن عملية اغتيال إسماعيل هنية مجلس الامن
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت منذ قليل، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى بشأن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية.

 

وتمكن الاحتلال الإسرائيلى من اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى للحركة، خلال تواجده فى طهران، وهو الأمر الذى أكد الخبراء أنه سيكون له تأثيراته السلبية على الحركة، بل يمكن أن يكون سببًا فى مراجعة استراتيجية المقاومة بشكل كامل.

 

وتعرض إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، فجر اليوم الأربعاء، للاغتيال رفقة حارسه الشخصى فى مقر إقامته بطهران، عقب يوم من تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد، وهو الحادث الذى تم اتهام إسرائيل رسميًا به، على الرغم من عدم اعترافها بذلك.

 

 







إسماعيل هنية

اغتيال اسماعيل هنية

اسماعيل هنية

ايران

اسماعيل هنيه

فؤاد شكر

ismail Haniyeh

اسرائيل

استشهاد اسماعيل هنية

من هو اسماعيل هنية

ثروة إسماعيل هنية

حزب الله

فؤاد شكر حزب الله

وفاة اسماعيل هنية

طهران

اين تقع طهران

صور اسماعيل هنية

اسماعيل هنية ايران

اسماعيل هنية في ايران

خالد مشعل

يحيى السنوار

عدد زوجات إسماعيل هنية

إسماعيل هنية الابناء

ابناء اسماعيل هنية

إسرائيل




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة