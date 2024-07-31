لو مقدم للتعيين فى الجهات القضائية.. كيف تتجاوز المقابلة الشخصية فى خطوات

كتب أحمد عبد الهادى

خلال الأيام القادمة تفتح الهيئات القضائية أبواب التعيينات في وظائفها القضائية لخريجي كليات القانون الحقوق والشرطة والشريعة والقانون، وبعد التقدم لها تبدأ بعدها المقابلات الشخصية، وتختلف بحسب الهيئة التي يتم إجراء المقابلة الشخصية أمامها وهي ضرورة للتعيين، ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أنواع هذه المقابلات؛ كالتالى:

النيابة العامة

هناك نوعان من المقابلات في النيابة العامة، وهما مقابلة التفتيش القضائي والغرض منها استيضاح ما غمض في ملف المرشح من بيانات، وإعداد تقرير عن المرشح والدخول فيها فردي لكل مرشح، ومقابلة اللجنة السباعية وهي اختبار الهيئة، ويكون أمام المجلس الأعلى للقضاء، ويكون به أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

مجلس الدولة

تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات قضائية، تختص في المحاكم التأديبية وبعض مواد قانون المجلس.

النيابة الإدارية

تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبها أسئلة قانونية، والدخول أيضاً في مجموعات قضائية يختص جزء منها في أعمال واختصاصات النيابة الإدارية.

قضايا الدولة

تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.