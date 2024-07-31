لماذا ثبت الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة فى اجتماعه اليوم؟

كتب - إسلام سعيد

قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى فى اجتماعه 31 يوليو 2024 تثبيت أسعار الفائدة عند نفس معدلات الاجتماع السابق، وفى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى البنك المركزى الأميركى سعر الفائدة القياسى للاقتراض قصير الأجل فى نطاق مستهدف بين 5.25% و5.50%.

وكان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند هذا المستوى منذ يوليو 2023، عندما رفعه مجلس الاحتياطى الفيدرالى آخر مرة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 سنة.

ويتأثر معدل الفائدة الأمريكية بالعديد من العوامل الاقتصادية، بما فى ذلك التضخم والنمو الاقتصادى، ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة فى الغالب على التضخم، لأن الهدف الأساسى للمجلس الفيدرالى الأميركى هو تحقيق استقرار سعر الدولار الأمريكى، وبالتالى عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع نسبة الفائدة فى محاولة لتخفيض الأسعار.

وقرر مسؤولو مجلس الاحتياطى الفيدرالى اليوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة، لكنهم أشاروا إلى أن التضخم يقترب من الهدف المحدد، مما قد يفتح الباب أمام تخفيضات مستقبلية فى أسعار الفائدة.

واختار الفيدرالى، لغة تشير إلى المخاوف المستمرة بشأن الظروف الاقتصادية رغم التقدم المحقق فى محاربة التضخم.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية فى بيانها بعد الاجتماع: "ترى اللجنة أن المخاطر المتعلقة بتحقيق أهدافها فيما يخص التوظيف والتضخم أصبحت متوازنة بشكل أفضل"، وهو تحسين طفيف مقارنة بالبيانات السابقة.

وأضافت "لقد تراجع التضخم على مدار العام الماضى لكنه لا يزال مرتفعًا بعض الشيء. وفى الأشهر الأخيرة، تم إحراز بعض التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة المتمثل فى تحقيق تضخم بنسبة 2%".

وصوتت اللجنة بالإجماع على الإبقاء على معدل الاقتراض الليلى المستهدف بين 5.25% و5.5%. هذا المعدل، وهو الأعلى منذ 23 عامًا، ظل فى مكانه خلال العام الماضى، نتيجة لـ 11 زيادة تهدف إلى خفض التضخم.