كسر خط مياه 8 بوصه بكوبرى زنين بأرمنت الحيط.. وشركة المياه تدفع بالمعدات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن حدوث كسر مفاجئ بخط 8 بوصة رئيسى بمنطقة كوبرى زنين أمام معهد أرمنت الحيط الثانوى، وقد دفعت الشركة بمعدات الكسح وجارى إصلاح العطل وسوف يتم إعادة ضخ المياه خلال 4 ساعات.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة اللواء أحمد رمضان رئيس الشركة، في بيان صحفى، إنه تم العمل فور حدوث الكسر على توفير سيارات مياه الشرب في أماكن انقطاع المياه بأرمنت الحيط لخدمة الأهالى لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاحات.

وكان قد اجتمع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، مع مسؤولي شركة المقاولون العرب برئاسة الشركة القابضة، وذلك بهدف مناقشة أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل لخدمة القرى المحرومة بصعيد مصر والذى يغطى حوالى 10 قرى بمحافظة الأقصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على إن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، يخدم قرى مدن إسنا والطود، وهو أحد البرامج التي يمولها بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 مليون يورو، حيث إن البرنامج يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى ونسبة 10% من توابعها بمحافظة الأقصر، وذلك بإجمالى عدد سكان حوالى (210) ألف نسمة، بعدد 2 تجمع قروي وهما (الكيمان - الدبابية ) تتضمن 8 قرى بمركز إسنا (أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلا- طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3)، بالإضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل ومن المقرر انتهاء المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ بدئه.



إصلاحات كسر خط مياه 8 بوصه بكوبرى زنين بأرمنت الحيط



كسر خط مياه 8 بوصه بكوبرى زنين بأرمنت الحيط