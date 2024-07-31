اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 يوليو 2024 05:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

فى عيده.. تدشين مذابح وأيقونات فى كنيسة "الأمير تادرس" بالمنيا

الأربعاء، 31 يوليو 2024 04:32 م
فى عيده.. تدشين مذابح وأيقونات فى كنيسة "الأمير تادرس" بالمنيا تدشين مذابح وأيقونات في كنيسة "الأمير تادرس" بالمنيا
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، القداس الإلهى بكنيسة الأمير تادرس الشطبى بالمنيا، وذلك بمناسبة عيده، ودشن نيافته قبل القداس مذابح وأيقونات وأواني خدمة بالكنيسة الكائنة بالطابق الأرضى.

وشارك فى صلوات التدشين والقداس حوالى 50 من الآباء كهنة الإيبارشية.

وصلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، القداس الإلهى، أمس، بمناسبة تذكار استشهاد القديسة مارينا، وذلك فى ختام نهضة الشهيدة بكنيستها فى العلمين.

وطيب الأنبا باخوميوس رفات القديسة خلال صلوات العشية بالأمس استشهادها، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، بينما رسم نيافته، خلال القداس، عددًا من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس (مرتل)، وآخرين برتبة أغنسطس (قارئ).

تدشين الكنيسة
تدشين الكنيسة

 

تدشين مذبح
تدشين مذبح

 

جانب من تدشين المذبح
جانب من تدشين المذبح

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الامير تادرس

كنيسه الامير تادرس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة