اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 يوليو 2024 06:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"فاطمة" السادسة على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: حفظ القرآن سر تفوقى

الأربعاء، 31 يوليو 2024 05:30 م
"فاطمة" السادسة على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: حفظ القرآن سر تفوقى الطالبة فاطمة عثمان
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الطالبة فاطمة عثمان عبد السميع محمود، الحاصلة على المركز السادس فى شعبة الأدبى على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية، بمجموع 612 بنسبة 97.14%، إنها توقعت أنها ستكون ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، مضيفة: أنا تعبت واجتهدت كثيرا فى جميع المواد.

 

وأضافت فاطمة: "كنت أذاكر يوميا من ساعتين إلى 3 ساعات مع التركيز".

وأشارت فاطمة عبد السميع عثمان، إلى أن سبب تفوقى هو حفظ القرآن الكريم، لأن من حفظ القرآن الكريم يسر الله له كله أموره، ومثلى الأعلى هو والدى الإمام والخطيب بإدارة منوف بمحافظة المنوفية، والذى بذل قصارى جهده لتوفير كافة إحتياجاتى.

وتضيف الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية، هدفى الالتحاق بكلية الدراسات الإنسانية شعبة اللغات وسوف أحد القسم الذى سوف أقوم بالدراسة فيه عند الالتحاق بالكلية.







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

الثانوية الأزهرية

المركز السادس شعبة الادبى




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة