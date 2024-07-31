اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عطاف واشتية يبحثان سبل إنهاء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

الأربعاء، 31 يوليو 2024 07:00 ص
عطاف واشتية يبحثان سبل إنهاء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، مع رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني ورئيس الوزراء الأسبق بدولة فلسطين محمد اشتية، سبل تعبئة المزيد من الجهود الدولية بغرض إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة، لمحمد اشتية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، سمح اللقاء باستعراض مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المُحتلة في ظل حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة.

كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان، الخطوات المستقبلية في سبيل نصرة القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي، وغيره من أجهزة الأمم المتحدة، لاسيما على ضوء الخلاصات "القيمة" والحجج الدامغة التي تضمنها الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي.







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