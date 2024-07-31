صور .. مدينة العلمين الجديدة تشهد يوماً حافلاً بالأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية

كتب محمد صبحى

استمرار فعاليات ثاني الرحلات والبرامج الطلابية في مشاركة الجامعات المصرية ضمن مهرجان "العالم علمين 2024"، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية، التى نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون الشركة المتحدة وجامعة حلوان، وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.



حيث شهدت مدينة العلمين الجديدة يوماً حافلاً بالأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية ضمن فعاليات اليوم الثاني، حيث انطلقت الفعاليات بمنافسات كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية بين الجامعات الست المشاركة في ملاعب المنطقة الترفيهية.



وأسفرت نتائج دور المجموعات في كرة القدم الخماسية عن تأهل جامعات دمياط والعريش وكفر الشيخ وطنطا لنصف النهائي.



وعلى صعيد متصل، استمرت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، على أن تختتم بالمباريات النهائية اليوم في الملاعب الرملية بالمدينة الترفيهية.



وفي إطار الأنشطة الفنية، احتضن شاطئ العلمين مسابقات الفنون التشكيلية التي تمحورت حول إبراز المشروعات التنموية بالمدينة ودعم القضية الفلسطينية.

واختتم اليوم بزيارة ترفيهية للوفود المشاركة إلى شاطئ العلمين الجديدة، تلاها حضور حفل غنائي مسائي للفرقة المصرية للموسيقي والغناء، حيث قدمت أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

وكشف الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، عن أهداف وآفاق مشاركة الجامعات المصرية في مهرجان "العالم علمين 2024"، وهى تعريف الطلاب بإنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع، مما يعزز روح الولاء والانتماء لديهم. كما يهدف إلى غرس الروح الرياضية وقيم التنافس الإيجابي بين المشاركين.

وأضاف الدكتور همام، أن المهرجان يلعب دوراً محورياً في تسليط الضوء على التنمية العمرانية الشاملة التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي، مع التركيز بشكل خاص على مدينة العلمين الجديدة كنموذج للتطور والحداثة.



وأشار مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إلي الأثر الاقتصادي الإيجابي للمهرجان، حيث يتوقع أن يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مدينة العلمين من خلال توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتنشيط الحركة السياحية في المنطقة، حيث ان المهرجان يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين للاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها مدينة العلمين الجديدة، مما قد يفتح آفاقاً جديدة للتنمية والاستثمار في المستقبل القريب.

كما اوضح الدكتور كريم همام إلى أن الأنشطة الفنية في المهرجان ترتكز على معيارين أساسيين: الأول يتمثل في رسم البيئة المحيطة بمدينة العلمين الجديدة والمشروعات التنموية فيها، والثاني يركز على دعم القضية الفلسطينية، وهو الموضوع الرئيسي للمهرجان هذا العام.

مضيفا أن المهرجان يشهد مشاركة ستة جامعات مصرية في الاسبوع الثاني، وهي دمياط وكفر الشيخ والعريش والمنوفية وطنطا وسوهاج، مع تنوع الأنشطة بين الفنون التشكيلية وكرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية، كما تشارك جامعة حلوان في فعاليات الكورال والموسيقى.

وختم همام تصريحاته بالإشارة إلى أن البرنامج يتضمن زيارات يومية لنحو 600 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية لحضور الفعاليات المتنوعة بالمهرجان، مما يعزز التفاعل بين الطلاب من مختلف أنحاء مصر.







