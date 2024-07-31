صور.. كورال صوت العاصمة يتألق فى مهرجان العلمين الجديدة 2024

كتب محمد صبحى

شاركت جامعة حلوان بقوة في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024 من خلال أداء متميز لكورال "صوت العاصمة" التابع لكلية التربية الموسيقية.

جاءت هذه المشاركة ضمن مشاركة الجامعات المصرية في المهرجان تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة، وجامعة حلوان، وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قدم الكورال، المكون من 30 طالبًا، عرضًا موسيقيًا متنوعًا تحت إشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد الكلية، وبتدريب وقيادة الدكتور محمد عبد القادر سيد، أستاذ الغناء بالكلية. تضمن العرض باقة من الأغاني المتنوعة، منها ميدلي لسيد درويش، "زي ماهي حبها"، "Million Dreams"، "عاشق سارح"، "Lion King"، "اعتزلت الغرام"، "فلسطين"، و"علشان لازم نكون مع بعض". كما تميز العرض بعزف منفرد على آلة الكمان قدمه الطالب أحمد خالد.

وفي تصريح له، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره بمشاركة الجامعة في هذا الحدث الثقافي الهام، قائلًا: "إن مشاركتنا في مهرجان العلمين الجديدة تؤكد حرصنا على إبراز المواهب الفنية المتميزة لطلابنا، وقد أثبت كورال 'صوت العاصمة' قدرته على تقديم أداء راقٍ يعكس الثراء الثقافي والفني لجامعتنا."

وأضاف الدكتور قنديل: "نحن فخورون بما قدمه طلابنا من إبداع وتميز، ونؤمن بأن مثل هذه المشاركات تسهم في صقل مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وهذه المشاركة المتميزة تؤكد مكانة جامعة حلوان كمنارة للفنون والثقافة، وتبرز دورها في تنمية المواهب الشابة وإثراء الساحة الفنية المصرية.