اليوم السابع
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صعود فريق جامعة طنطا لكرة القدم للمربع الذهبى خلال مشاركته بفعاليات مهرجان العلمين (صور)

الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:23 م
صعود فريق جامعة طنطا لكرة القدم للمربع الذهبى خلال مشاركته بفعاليات مهرجان العلمين (صور) فريق جامعة طنطا لكرة القدم خلال مشاركته بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024
كتب محمد صبحى

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صعد فريق جامعة طنطا لكرة القدم المشارك بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت شعار (العالم علمين) للمربع الذهبي، وذلك في إطار مشاركة الجامعات المصرية بالمهرجان تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة وجامعة طنطا وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 29 / 7/ 2024 حتى 31/7/2024.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في الأنشطة الطلابية، لدورها في دعم وبناء شخصياتهم وتنمية درجة الوعي لديهم، مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن العديد من الأنشطة، والمسابقات الرياضية، والفنية، والاجتماعية، وقام طلاب الجامعة المشاركين في المهرجان في مجال الفنون التشكيلية بإظهار مهاراتهم وموهبتهم الفنية في الرسم، والتصميم الابتكاري، والأشغال الفنية.

وأضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تحرص على توفير كافة أشكال الدعم لطلابها المشاركين في الفاعليات، مؤكداً ان الجامعة تشارك بفريق طلابي متميز يضم 12 طالبا وطالبة للمشاركة في أنشطة في الفنون التشكيلية، والأنشطة الرياضية والموسيقة والأشغال الفنية والتطوير والتصميم وكرة القدم.

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جامعة طنطا

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين 2024



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