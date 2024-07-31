صحة بنى سويف تعلن عن حاجتها لضم مفتشى صيدلة حكومية .. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف ، برئاسة الدكتورة سماح جاد وكيل الوزارة ، عن حاجتها لضم مفتشى صيدلة حكومية بإدارة الصيدلة بالمديرية وإدارة ببا الصحية .

وحددت مديرية الصحة عدد من الشروط للالتحاق بالوظيفة، ان يكون المتقدم سبق له العمل كصاحب عهدة بالمستشفيات أو الوحدات أو المؤسسات الصيدلية الحكومية الأخرى وأن يكون على دراية بالدورة المستندية للأدوية بدفاتر العهدة لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، يفضل أن يكون حاصلاً على دراسات عليا أو دورات تدريبية تؤهله للعمل كمفتش صيدلى، يجيد التعامل مع الحاسب الآلي، ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محال للمحكمة التأديبية وذلك بخطاب من جهة العمل، أن يكون حاصل على تقدير امتياز فى آخر ثلاث تقارير سنوية.



واعلنت مديرية الصحة أنه على من يرغب فى التقدم أن يقوم بتقديم الاوراق الآتية إلى إدارة الصيدلة بالمديرية وذلك فى الفترة من ٢٠٢٤/٧/٣١ حتى ٢٠٢٤/٨/٣٠.

الأوراق المطلوبة؛

1-نموذج طلب موجه للسيدة الدكتورة وكيل الوزارة(موجود بإدارة الصيدلة).

2-نموذج السيرة الذاتية (موجود بإدارة الصيدلة)مرفق به صورة شخصية.

3-بيان حالة وظيفية من إدارة شئون العاملين بالمديرية.

4-ثلاثة صور من بطاقة الرقم القومى سارية وصورة من كارنيه نقابة الصيادلة.

5-صورة من شهادات التدريب الحاصل عليها المتقدم إن وجد.

٦-موافقة جهة العمل.



