رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يستعرض حصاد برنامج علم النفس الإكلينيكى

بنى سويف هانى فتحى

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، حصاد فعاليات وأنشطة برنامج علم النفس الإكلينيكي للعام الأكاديمي 2023/2024م، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور المنسق الأكاديمي للبرنامج.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن البرنامج شهد انتظامًا مميزًا للعملية التعليمية علي مدار عام دراسي كامل ، مع تطبيق نظام متابعة دورية لانتظام الدراسة، وإدراج أحدث التقنيات التكنولوجية لِتعزيز العملية التعليمية، مع التركيز على أساليب التدريس الفعالة التي تُعزز التفاعل والمُشاركة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة، أن البرنامج يسعى بشكل قوي لتحقيق رؤيته المتميزة من خلال الأنشطة التدريسية والبحثية والمجتمعية التي تسهم بشكل كبير في تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء برامج جديدة تختلف عن التخصصات التقليدية المعتادة يرجع إلى الاستجابة لاحتياجات سوق العمل ومواكبة التطور المُعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي. ونسعى أيضًا لتنمية الموارد البشرية والمادية، بهدف إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل والتطلع إلى مستقبل واعد واستمرار التقدم والتطور وتحقيق النجاح والتميز في جميع مجالات العمل.

وأوضح الدكتور قياتي عاشور، أن البرنامج يطمح إلى تحقيق التوفيق والنجاح كمنظومة عمل، بالتعاون مع إدارة قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، واتحاد الطلاب، والأسر الطلابية، والإدارات والكيانات الداعمة في الجامعة والمجتمع المحيط. وذلك لتحقيق الرؤية المتميزة التي تتسم بمخرجاتها في الأنشطة التدريسية والبحثية والمجتمعية.

و تضمن التقرير، الأعمال والأنشطة المجتمعية، حيث شارك وفد من طلاب البرنامج في معسكر إعداد الكوادر التطوعية؛ للتدريب على تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات، باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة، على مدار ثلاثة أيام، بمركز إمبابة لعلاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذلك المشاركة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة القيام بعقد ربطات بسيطة؛ لاحتياجها في الحياة اليومية، خلال معسكر دام ٤ أيام بمركز أغصان الزيتون للتقدم الفكري. ومساعدة المغتربين والمقيمين بمدينة بني سويف على معرفة مقر اللجنة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في تنظيم حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات والندوات والزيارات العلمية لرفع مستوى وعي الطلاب في جميع المجالات وربط الدراسة النظرية بالتدريبات العملية ، مثل تنظيم ندوات عن "المشاركة السياسة واجب وطني"، وأخري عن "مهارات المذاكرة الفعالة"، وندوة "أهميــــــة إدارة الوقـــــــــــت". وعدد من الزيارات العلمية الميدانية مثل زيارة دار المسنين بشرق النيل، ومستشفى الصحة النفسية ببني سويف، وزيارة علمية لمستشفى جامعة بني سويف.