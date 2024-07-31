رئيس النيابة الإدارية يهدى درع الهيئة لوزير الشؤون النيابية والقانونية

كتب عبد الله محمود

قام المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ورافق رئيس الهيئة كلا من المستشار سعد مزيد النائب الأول، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

جاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية بتوليه منصبه الرفيع.

وفى ختام اللقاء أهدى المستشار عبد الراضى صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمود فوزى درع النيابة الإدارية التذكاري.