حملات تفتيشية على المخابز بزفتى وتحرير 38 محضرا متنوعا

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة فى الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى بقرى شرشابة وكفر مخلص والسحيمية وكوبرى العشرة وشارع المحكمة والجمهورية والرحاب والشركسى، والتى قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عنانى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومديرى مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاء، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة زفتى وتمكنت من تحرير 38 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

وحررت مديرية التموين والتجارة الداخلية محاضر لـ "مخبز بقرية شرشابة مغلق، ومخبز بميت المخلص مغلق، نقص وزن 12 جرام لمخبز بقرية السحيمية، مخبز بمدينة زفتى نقص وزن 13جرام، مخبز بمدينة زفتى انتاج خبز بمواصفات سيئة ، مخبز بمدينة زفتى 10 جرامات نقص وزن، مخبز بكفر عنان نقص وزن 9 جرامات، مخبز بشارع محرم مدينة زفتى نقص وزن 7 جرامات".

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 10 محاضر عدم وجود شهادة صحية و10 محاضر نقص اشتراطات صحية، كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير 10 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كل الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.