حكاية حسناء المالكى ابنة المحلة تُبدع فى تصميم الأزياء بالألوان والفحم.. صور

الغربية مصطفى عادل

يعد الرسم موهبة حقيقية، يتمتع بها العديد من الأشخاص، الذين يمتلكون لتلك الموهبة، والتى تكون وسيلة للتعبير عن أفكارهم وخواطرهم من خلال الورقة والقلم، وإخراج أشكال فنية رائعة.

ومن بين تلك المواهب الطالبة حسناء المالكى ابنة مدينة المحلة بمحافظة الغربية، والتى ظهرت لديها تلك الموهبة منذ نعومة اظافرها، حيث بدأت فى التعبير عن أفكارها من خلال الرسم، وشغلت نفسها بتنمية الموهبة، وسط دعم من أسرتها لتطوير تلك الموهبة، حتى التحقت بقسم الفنون بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، محققة هدفها التى طالما حلمت به منذ طفولتها.

وقالت حسناء المالكى، 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية قسم فنون جامعة طنطا، إنها تعشق الرسم منذ طفولتها، فمن أن كان عمرها 9 سنوات، كانت تقوم بالرسم على الأوراق، حيث كانت تقوم بإحضار رسومات للفساتين وتقوم بتقليدها ولاحظت أسرتها موهبته وبدأنا فى تشجيعها لتنمية تلك الموهبة.



وأشارت إلى أنها استمرت فى العمل على تنمية موهبتها، وصورتها من خلال رسم الأشخاص والبورتريهات، وكان أمامها حلم أن تستحق بكلية الفنون الجميلة، ولكن لم يقدر لها ذلك، فالتحقت بكلية التربية النوعيه جامعة طنطا، وتدرس حاليا بقسم الفنون بها.



وتابعت أنها عملت على تنمية موهبته بدون الحصول على الكورسات من خلال الممارسة، ومعالجة الأخطاء التى تظهر فى أعمالها الفنية.



وأوضحت أن أسرتها كانت داعما أساسى لها فى تنمية موهبته وتشجيع على الاستمرار فيها، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تحقق حلمها بالالتحاق بالكلية، وتنمية موهبتها، فى الرسم بالفحم والبورتريه والرصاص، وألوان المياه.



ولفتت إلى أنها تقوم بتدريس مادة التربية الفنية، بجانب دراستها بالكلية وتعمل على تعليم الأطفال والصغار موهبة الرسم، متابعة أنها تسعى لدخول عالم الموضة، من خلال عمل تصميمات متنوعة للملابس والفساتين، وتكون لها بصمة فى ذلك المجال.

وأضافت أنها سيستمر فى مجال التدريس والتعلق فى موهبة الرسم والجغرافيا والدخول فى مجال الأزياء.























