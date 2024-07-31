حركة التنقلات الداخلية لضباط مديرية أمن الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصدر اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، حركة تنقلات داخلية موسعة لعام 2024، 2025 بين قيادات وضباط إدارة البحث الجنائي والنظام بمديرية أمن الفيوم.

تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن الفيوم 2024 تصعيد عدد من القيادات داخل مديرية أمن الفيوم، وتصعيد آخرين ونقلهم لخارج المحافظة وأبرزهم اللواء عبد الله فليفل حكمدارًا لمديرية أمن الفيوم وتصعيد اللواء أسامة أبو طالب نائبًا لمدير أمن الفيوم مأمور مركز أبشواي سابقًا نائبا لفرقة غرب، واللواء محمد نبيل عبد التواب مساعد مدير الأمن لفرقة شرق الفيوم، واللواء محمود مفتاح مساعد مدير الأمن للمالية واللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن للأمن، واللواء أحمد محسن محمد مساعد مدير أمن الفيوم للوحدات.

واللواء أحمد حسن عبيد الصبيحي مساعد مدير الأمن للمرور والحماية، واللواء محمد العربي مديرًا للبحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، والعميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، والعميد هاني علي تعيلب رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، وتصعيد وترقية العميد محمود هيبة رئيسًا لفرع غرب بالبحث الجنائي، والعقيد كريم محرم رئيسا لمباحث الاشتباه، العقيد عاطف الواحى رئيسا لمباحث المرور، والعقيد مصطفى الجندى رئيسا لمباحث التموين, والمقدم محمد هاشم رئيسا لقسم تحريات مديرية أمن الفيوم، والمقدم كريم حمزة رئيس مباحث الاموال العامة، والمقدم عبد الله عثمان رئيسا لإدارة تنفيذ الأحكام، والرائد أحمد صوفي رئيس مكتب مكافحه المخدرات، والمقدم محمد عبد الحكيم رئيسا لمباحث الترحيلات، والمقدم محمد دعبس رئيسا لمباحث المرافق.

كما شملت الحركة المقدم محمد ثروت مفتشا لمباحث مركز شرطة طاميه، والمقدم أحمد جنيدي مفتشا لمباحث لمركز شرطة سنورس، والرائد حسين فؤاد قسم المساعدات الفنية، والرائد هشام حسن رئيس مباحث أدارة الهجرة غير الشرعية، والرائد محمد جمال خليفة رئيسا لمباحث النجدة، والمقدم أحمد الهاين مفتش قسمي أول وثان الفيوم، والعميد أحمد صالح أبو لطيعة مدير أدارة العمليات وشئون الخدمة، والرائد محمد عطيه هيكل رئيس مباحث المسطحات المائية، والنقيب ابانوب أشرف معاونا لمباحث وحده الاشتباه، والمقدم احمد جنيدى مفتشا لمركزي طامية وسنورس، والعقيد كمال حلمي رئيس قسم المركبات، والرائد أحمد يسري قناوي يسري ضابط ضابط بالبحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم.

وشملت الداخلية لرؤساء أقسام ومراكز الفيوم الرائد أحمد السوهاجى رئيسا لقسم مباحث قسم شرطة اول الفيوم، والرائد أحمد صلاح رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان الفيوم، والرائد هيثم طلبه رئيسا لمباحث مركز اطسا، والرائد محمد حسني مريز رئيسا لمباحث مركز سنورس، والرائد مصطفى قرني رئيسا مباحث مركز الشواشنه والرائد محمد كمال رئيسا لمباحث مركز يوسف الصديق، والعقيد معتز اللواج مفتشا لمباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة والرائد احمد فريتم رئيسا لمباحث مركز شرطة الفيوم، والرائد محمد عشري رئيسا لمباحث مركز طامية، والرائد علي يوسف أبو جليل رئيسا لمباحث أبشواي، والرائد محمد الهاين رئيسا لمباحث مركز شرطة سنهور، والمقدم عمر شوقى رئيسا لمباحث الفيوم الجديدة ، والمقدم أحمد صلاح الخولي رئيسا لمباحث المعلومات الجنائية، والرائد احمد عبد المجيد رئيسا مباحث المصنفات، والنقيب محمد جمال خليفة رئيسا مباحث النجدة، والرائد محمد أنور رئيسا لمباحث قسم الفيوم الجديدة ، والنقيب محمد عويس معاونا لمباحث المرور، والنقيب محمد عبد العظيم الواحي رئيسا لتراخيص بمرور الفيوم، والنقيب حسام عبد السميع معاونا لمركز شرطة أبشواي، والنقيب محمد عبد الناصر معاونا لمباحث قسم أول، والنقيب سيف عادل معاونا لمركز شرطة الشواشنة، والنقيب محمد إبراهيم يوسف معاونا لمباحث قسم أول الفيوم، والنقيب أبانوب أشرف شكري معاونا لمباحث مركز إطسا لتنفيذ الأحكام والنقيب مينا أيمن شكري معاون بالعلاقات العامة لمديرية أمن الفيوم، والنقيب شادي جمال معاون مباحث قسم التموين،والنقيب أحمد مخلوف وكيل تنفيد الأحكام، والنقيب شيرين ياسر أبو الفتوح إدارة حقوق الإنسان بمديرية امن الفيوم.

وشملت الحركة الداخلية لمأموري الأقسام والمراكز بمديرية أمن القيوم العميد محمد جلال ذيدان مأمورا لمركز شرطة طاميه، والعميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، والعميد محمد ثابت عطوة مأمورا لمركز شرطة إطسا، والعميد محمد فؤاد مأمورا لقسم شرطة أول الفيوم، والعقيد محمد نادر درويش نائبا لمأمور قسم أول الفيوم ، والعقيد حسن ابو عقرب مأمورا لقسم ثان الفيوم ، والمقدم محمد علاء مأمورا لمركز شرطة أبشواي، والعقيد صلاح عزام مأمورا لمركز شرطة الشواشنة، والعقيد أحمد سيف مأمورا لمركز شرطة سنهور والعقيد محمود أبو بكر مأمورا لمركز شرطة الفيوم والعقيد عمر سويلم مأمور مركز شرطة يوسف الصديق والعقيد محمد خضر مأمور قسم الفيوم الجديدة

كما شملت الحركة الرائد أسامه أبو السعود نائب مأمور قسم اول الفيوم للخدمات، والرائد حمد جمعة نائب مأمور مركز سنورس، والرائد عماد سعد نائب مأمور مركز طاميه، والرائد شادي رضا مفتاح نائب مأمور مركز شرطة الفيوم، والعقيد مصطفى عبد العظيم رئيسا لقسم شرطة المرافق، والمقدم علاء عثمان رئيسا لقسم القوات الخاصة بإدارة قوات الأمن، والمقدم طارق عرفه نائبا لمأمور مركز شرطة إطسا، والرائد محمد كامل نائبا لمأمور مركز يوسف الصديق، والمقدم طارق عرفة نائبا لمأمور مركز شرطة إطسا، والرائد محمد جمعة نائب مأمور خدمات سنورس، والرائد محمد ناصر ضابط بقسم أول الفيوم، والعقيد أحمد شوقي مفتشا لفرقة غرب، والرائد عبد الهادي عبد الرازق نائبا لمأمور مركز شرطة يوسف الصديق للخدمات الأمنية، والرائد رجب صبحي رئيس قسم الأسلحة والذخيرة، والرائد اسامه عبد العظيم نائبا لمأمور مركز شرطة إطسا للخدمات الأمنية، والرائد أحمد عبد الله رئيسا لنقطة تطون بمركز شرطة إطسا، والرائد توفيق سيد توفيق نائبا لمأمور بمركز شرطة الفيوم للخدمات الأمنية، والرائد عبد المنعم علي بسيوني رئيسا لنقطة النزلة بمركز الشواشنة.