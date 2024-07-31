جامعة كفر الشيخ تشارك فى مهرجان العلمين 2024 تحت شعار "العالم علمين".. صور

تشارك جامعة كفر الشيخ فى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت شعار "العالم علمين"، وذلك ضمن مشاركة الجامعات المصرية في المهرجان، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة وجامعة كفر الشيخ وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مشاركة طلبة الجامعة بمهرجان العلمين تأتى فى إطار دعم الانشطة الطلابية بالجامعة لدورها فى بناء شخصية الطالب الجامعي، وتعزيز الوعى القومى لديهم بالانجازات التى تشهدها مصر.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مهرجان العلمين الجديدة، يُعد منصة هامة لتبادل الخبرات والثقافات بين طلبة الجامعات المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعلم والإبداع، مشيراً إلى أن مشاركة طلبة الجامعة في مثل هذه الفعاليات تعد فرصة ثمينة لصقل مواهبهم، وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية، وتعزيز روح التعاون والمنافسة الشريفة بينهم، كما أنها تسهم في بناء شخصياتهم بشكل متكامل، وتعدهم ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب جامعة كفر الشيخ تشارك فعاليات المهرجان في مجموعة متنوعة من الانشطة تشمل مجالات الفنون التشكيلية، وكرة القدم الخماسية، وكرة طائرة شاطئية، لإظهارمواهب الطلاب المتعددة، مؤكدًا على اهتمام الجامعة في تنمية وصقل شخصية طلابها، وإشراكهم في كافة المنافسات المتنوعة، لتعزيز روح التعاون والمنافسة الشريفة بينهم وبين زملائهم بالجامعات المصرية.



جامعة كفر الشيخ تشارك فى مهرجان العلمين (1)



رئيس جامعة كفر الشيخ



جامعة كفر الشيخ تشارك فى مهرجان العلمين (3)



جامعة كفر الشيخ تشارك فى مهرجان العلمين (4)



جامعة كفر الشيخ تشارك فى مهرجان العلمين (5)



جامعة كفر الشيخ تشارك فى مهرجان العلمين (6)



جامعة كفر الشيخ تشارك فى مهرجان العلمين (7)



جامعة كفر الشيخ تشارك فى مهرجان العلمين (8)



جامعة كفر الشيخ تشارك فى مهرجان العلمين (9)



جامعة كفر الشيخ تشارك فى مهرجان العلمين (10)



جامعة كفر الشيخ تشارك فى مهرجان العلمين (11)