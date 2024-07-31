جامعة طنطا تشارك فى فعاليات مهرجان العلمين 2024

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا عن مشاركة جامعة طنطا في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت شعار (العالم علمين)، و ذلك فى إطار مشاركة الجامعات المصرية بالمهرجان تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة وجامعة طنطا وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة حرص الجامعة على المشاركة في المهرجان بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل، والترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي والـتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن وفد طلاب من الجامعة، يضم 12 من طلاب الكليات المختلفة، يشارك في فعاليات المهرجان بمدينة العلمين، وذلك في أنشطة في الفنون التشكيلية، والأنشطة الرياضية والموسيقة والأشغال الفنية والتطوير والتصميم وكرة القدم.



جامعة طنطا تشارك فى مهرجان العلمين