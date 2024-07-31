جامعة جنوب الوادي تعلن عن موعد تلقى طلبات ذوى الاحتياجات الخاصة للالتحاق بها

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور احمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن قواعد وشروط قبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والحاصلين على الثانوية العامة لعام 2024، اعتباراً من يوم الأحد 11 أغسطس حتى يوم الخميس 12 سبتمبر2024 بكليات الآداب والحقوق والتجارة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه يشترط حصول الطالب المتقدم من ذوى الاعاقة على 50% على الأقل من المجموع الكلى في شهادة الثانوية العامة، حيث يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة وعن تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين بكليات الآداب والحقوق، كما يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة إلا بمعاونة الاخرين ولا تمنعهم من تدوين المحاضرات بكلية التجارة مع الالتزام بالنطاق الجغرافي للجامعة.

وأوضح عكاوى، أن الجامعة تقبل الطلاب المكفوفين من الحاصلين على الثانوية العامة من مدرستي «طه حسين» و«النور والأمل»، الخاصتين للمكفوفين من أبناء محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر والحاصلين على 50% على الأقل من المجموع الكلى فى شهادة الثانوية العامة بكليات الآداب والحقوق.

وأشار الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لفحص الطلاب المكفوفين والمعاقين وتقديم التقارير الطبية بشأنهم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأوراق المطلوبة عند التقديم، صورة من شهادة الثانوية العامة وصورة من شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية وصورتين شخصيتين، فيما سيتم تلقى الطلبات من الطلاب بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بقنا وبفرع الجامعة بالغردقة اعتبارا من يوم الاحد 11 أغسطس حتى يوم الخميس 12 سبتمبر2024، وتحديد موعد الكشف الطبى على الطلاب.