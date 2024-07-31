تعرف على أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم ، أسماء أوائل الشهادة الثانوية علي مستوي المنطقه للعام الدراسي 2023/2024، وبحضور الدكتور وجيه عبدالكريم، مدير ادارة الامتحانات، والدكتور محمد محمود، مدير إدارة التعليم الاعدادي، وقدم التهنئة لجميع الطلاب، متمنيًّا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم، وجاءت النتيجة كالتالي: القسم العلمي



- حصدت الطالبة مريم احمد طه ، معهد فتيات ال نوح النموذجي المركز الأول، الطالب يوسف محمد عبدالكريم،معهد بنين ال نوح النموذجي،المركز الثاني،و الطالب عمر عبدالله فتحي ،معهدفايد علي المركز الثالث،وحصلت الطالبة عائشة هشام، معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز، المركز الرابع، وحصل الطالب محمد رضا إبراهيم، معهد محمد جبر علي المركز الرابع مكرر، القسم الادبي: حصلت الطالبة مريم مهيمن محمد، معهد فتيات التل الكبير علي المركز الاول، وحصل الطالب محمد حسن مصطفي ،معهد محمد جبر ، المركز الثاني، الطالبة مريم منصور محمود، معهد فتيات ال نوح النموذجي، المركز الثاني مكرر، وحصلت الطالبة شروق عبدالعزيز، معهد فتيات العوايضه، المركز الرابع، وحصلت الطالبة نوران ايمن عبدالنبي، معهد فتيات عمربن عبد العزيز النموذجي، المركز الخامس القسم الادبي كفيف حصل الطالب عبدالرحمن هاني، معهد التل الكبير، علي المركز الاول.

وقدم الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس منطقة الإسماعيليّة الازهرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى أبنائنا الأبطال أوائل الشهادة الثانوية، مع خالص التحية والتقدير لأولياء أمور هؤلاء الطلاب وزملائهم من الطلاب الناجحين جميعًا، على ما بذلوه من جهدٍ وعطاءٍ لدعم أبنائهم أبناء الأزهر الشريف، نسأل الله أن يديم على أبنائنا نعمة العلم والاجتهاد والنجاح والتفوق، وأن ينفعهم بما علَّمهم.

وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد ‏‏عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م، ‏‏وبلغت نسبة النجاح العامة 50.50٪، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 60.87%، وجاءت نسبة ‏‏النجاح في القسم الأدبي 42.06%.‏

وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف لإعلان ‏‏نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، تفاصيل النتيجة وأوائل القسمين العلمي والأدبي، وقد بلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مبصر مقيد (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالبًا ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالبًا ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، وقد هنأ فضيلة وكيل ‏‏الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والنجاح.‏

وقد أجرى الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الثلاثاء، عددًا من الاتصالات ‏‏الهاتفية بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، هنأهم خلالها بنجاحهم وتفوقهم في ‏‏هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على بذلوه من جهد ‏‏ومشقة خلال مسيرتهم وخلال هذا العام الدراسي حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏

كما هنأ شيخ الأزهر أولياء أمور الطلاب الأوائل، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود ‏لتحفيز ‏ومساعدة أبنائهم على التفوق والتميز بين زملائهم، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والاجتهاد، متمنيًا ‏للطلاب ‏مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية، وأن يكونوا دائمًا قدوة لزملائهم وفي مجتمعاتهم، وأن ينشروا ‏العلم ‏وثقافة التفوق والاجتهاد في المجتمع، حتى نحظى بجيل من الشباب الطموح المجتهد الآخذ بأسباب ‏التقدم ‏والنجاح.‏

