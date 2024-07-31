اليوم السابع
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تعافي الذهب في البورصة العالمية بعد قرار تثبيت الفائدة الأميركية

الأربعاء، 31 يوليو 2024 10:19 م
تعافي الذهب في البورصة العالمية بعد قرار تثبيت الفائدة الأميركية الذهب
كتب - إسلام سعيد

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ارتفع الذهب للجلسة الثانية على التوالي مع تداول الأسعار فوق 2400 دولار للأوقية لتسجل الأونصة وقت نشر هذه السطور 2433 دولارًا عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 2469 دولار، كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.72% إلى 29 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.4% إلى 984.60 دولار. أما عقود النحاس فقد زادت بحوالي 3% إلى 4.2075 دولار للأوقية.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه 31 يوليو 2024 تثبيت أسعار الفائدة عند نفس معدلات الاجتماع السابق، وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق مستهدف بين 5.25% و5.50%.

وكان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند هذا المستوى منذ يوليو 2023، عندما رفعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي آخر مرة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 سنة.

ويتأثر معدل الفائدة الأمريكية بالعديد من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والنمو الاقتصادي، ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم، لأن الهدف الأساسي للمجلس الفيدرالي الأميركي هو تحقيق استقرار سعر الدولار الأمريكي، وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع نسبة الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.







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