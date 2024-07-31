تصنيع عربات السكة الحديد ومنظومات الجر الكهربائي قريبا فى مصر

كتب سيد الخلفاوى

تتعاون وزارة النقل المصرية، ونظيرتها بدول روسيا والصين والإمارات، في مجالات الموانئ والنقل البحرى والسكك الحديدية وتوطين الصناعات المختلفة.

تفاصيل بعض اتفاقيات توطين الصناعة:

- تتعاون مصر مع الصين حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف (الرحاب – العاصمة الإدارية) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك انتيل وغيرها من المشروعات مثل مشروعات السكك الحديدية التي يتم بها التعاون مع شركة هواوي الصينية .

- ووقعت وزارة النقل مؤخرا عقد بناء سفينتين جديدتين من أحدث سفن الصب الجاف النظيف بين شركة الملاحة الوطنية وترسانة هانتونج الصينية.

- تم توقيع عقدي التزام لمشروعيْ (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)،وذلك مع تحالف تحالف "هاتشيسون COSCO -CMA ".



- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة) بالتعاون مع تحالف "هاتشيسون MSC "

وتبحث وزارة النقل مع الجانب الصينى التعاون في توطين صناعة النقل في مصر من خلال توطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعة منظومات الجر الكهربائي وكذلك توطين صناعة عجلات القطار والمترو بالإضافة إلى منظومات الإدارة والتشغيل والصيانة لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج .

وتتعاون وزارة النقل المصرية مع دولة الإمارات الشقيقة، في قطاع النقل وخاصة في مجال النقل البحري بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، ومن بين المشروعات الاستثمارية المشتركة، مشروعات " أرصفة في شرم الشيخ وسفاجا والغردقة والسخنة وأرصفة محطة السيارات في السخنة (الرورو) وكذلك التقدم في خدمات وأنشطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التي يساهم فيها كل من الشركة القابضة للنقل البحري والبري – الجانب الإماراتي ، والجانب السعودي هيئة ميناء الإسكندرية - القطاع الخاص.

وتعمل مصر على توطين الصناعة من خلال التعاون مع الجانب الروسي، في مجالات النقل المختلفة، وخاصة في مجال توطين عربات السكك الحديدية وعربات بضائع القطار السريع وصناعة مكوناتها والتصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط وكذا التعاون مجال تخزين الحبوب في الموانئ البحرية المصرية وإقامة صناعات قيمة مضافة وإعادة التصدير.



