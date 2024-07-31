تخصيص رقم لاستقبال شكاوى المواطنين وتوجيهها مباشرة لمحافظ بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت محافظة بنى سويف، عن تخصيص رقم (01508800285) على تطبيق واتس آب، وذلك لاستقبال شكاوى أو مطالب المواطنين، فى كافة القطاعات الخدمية والنواحى المعيشية، والتى سيتم توجيهها مباشرة للمحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، لسرعة الاستجابة من خلال الحلول المتاحة، وللدخول مباشر على الرقم واتس آب على هذا الرابط https://wa.me/0201508800285.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات النوعية التى تنفذها المحافظة لتحقيق الفعالية والتجاوب السريع تجاه مشكلات وشكاوى ومطالب المواطنين فى كافة النواحى وشؤون معيشتهم، وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية بالوقوف على مشكلات المواطنين والعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياته.

إضافة إلى تكليف محافظ بنى سويف اللجان المختصة بالتعامل الفورى مع الشكاوى الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، وكذا الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع، والواردة على مبادرة "قابل المسؤول" التى أطلقتها المحافظة منذ أيام على الرابط .

https://forms.gle/2RrmsbYLVBGJcvoK8

كما تمت مراعاة أنة تتكامل الإجراءات التى تنفذها المحافظة للتعامل الفعال مع مشكلات المواطن، والوسائل الأخرى المتاحة أمام المواطنين لتقديم الشكاوى، مثل: الخط الساخن بالمحافظة 114، والخطوط الساخنة التى توفرها القطاعات الخدمية، منها 136 لشكاوى المرور، و125 لشكاوى المياه، و19588 للشكاوى الخاصة بجهاز حماية المستهلك، و19959 لشكاوى التموين، و105 أو 15335 للشكاوى الخاصة بالصحة.