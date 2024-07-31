اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 يوليو 2024 06:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تجربة طيران فريدة بانتظارك.. مهرجان العلمين يشهد إطلاق رحلات باراموتور مثيرة

الأربعاء، 31 يوليو 2024 06:19 م
تجربة طيران فريدة بانتظارك.. مهرجان العلمين يشهد إطلاق رحلات باراموتور مثيرة مهرجان العلمين
كتب - حسن السعدني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعلنت "سكاي سبورتس مصر" عن إطلاق رحلات باراموتور حصرية فوق نورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي.

تتيح هذه الرحلات للجميع فرصة الاستمتاع بمنظر بانورامي خلاب لمدينة العلمين من الأعلى، وذلك لمدة 15 دقيقة، ويمكن للمشاركين الاختيار بين باقتين: باقة فضية بدون تصوير، وباقة ذهبية تشمل تصوير الرحلة كاملة.

موعد ومكان الحدث:

المكان: نورث سكوير مول، العلمين الجديدة
التاريخ: من 28 يوليو حتى 30 أغسطس 2024
الحجز: يمكن حجز التذاكر عبر موقع tazkarti.com

تعد رحلات الباراموتور فرصة مثالية للاستمتاع بإجازة صيفية لا تُنسى، وتجربة مغامرة جديدة في أجواء مدينة العلمين النابضة بالحياة.







مهرجان العلمين

الرياضة في العلمين

الفعاليات الرياضية في مهرجان العلمين

أخبار العلمين

مباراة الأساطير

سباقات السيارات

العالم علمين

اليوم السابع بلس




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة