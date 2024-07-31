بعد أشهر من استشهادهم.. إسماعيل هنية يلحق بأبنائه الثلاثة وعدد من أحفاده "إنفوجراف"

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فجر الأربعاء، خلال حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد في العاصمة طهران، وذلك بعد فشل محاولات اغتياله ثلاث مرات منذ تسعينيات القرن الماضي.



إسماعيل هنية يلحق بأبنائه الثلاثة وعدد من أحفاده

وفي 10 أبريل الماضي، قتل 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وفي 21 نوفمبر 2023 لقي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مقتله في قصف إسرائيلي، بحسب روسيا اليوم.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية حينها أن الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس قتل رفقة ابنته.

كما قتلت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية الطالبة رؤى همام في الـ 10 من نوفمبر 2023 في قصف إسرائيلي استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.