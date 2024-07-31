اليوم السابع
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المبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تجر المنطقة لحرب شاملة

الأربعاء، 31 يوليو 2024 09:04 م
المبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تجر المنطقة لحرب شاملة أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي
أ ش أ

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أكد أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب في المنطقة إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة .


وقال البرغوثي في مقابلة مع قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء إن "جرائم الاحتلال في المنطقة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته"، مؤكدا أن إسرائيل تريد جر المنطقة والولايات المتحدة إلى حرب شاملة لن تؤدي إلا إلى دمار الشعوب والعالم أجمع .


وأضاف أن واشنطن - بدعمها ودفاعها المستمر عن إسرائيل - تجعل من نفسها مشاركة في هذه الجريمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر نتنياهو بشكل فوري على إيقاف التصعيد في غزة والتطور الخطير في المنطقة.


وأوضح البرغوثي أن الإدارة الأمريكية اليوم أمام مسؤولية كبيرة إما أن تقف بجانب القانون الدولي وقيم الديمقراطية التي تتفاخر بها أو أن تقف إلى جانب المعتدي الذي يرتكب 3 جرائم حرب كبرى في غزة بما فيها جريمة الإبادة والعقوبات الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني بالقوة والتطهير العرقي، واصفا الوضع الراهن في القطاع والمنطقة بأنه في غاية الخطورة .


 







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