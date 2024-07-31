العاشر مكرر بالثانوية الأزهرية: والديّ كانا أكثر الداعمين لي

الدقهلية شريف الديب

أكد أنس محمد شعبان محمد سلامة والحاصل على المركز العاشر مكرر فى شعبة العلمي بالثانوي الأزهرى على مستوي الجمهورية، أنه كان يتوقع أن يحصل على المركز الأول، وقال: كنت منتظر مكالمة شيخ الأزهر، وحزنت جدا بعد إعلان الأوائل دون أن أكون متواجدا معهم.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن والده كان أكثر الداعمين له وقال له بعد النتيجة لا تقلق ربنا لا يضيع أجر أحد وإن شاء الله الخير قادم، وبالفعل عقب ذلك وجدت اسمي ضمن العشرة الأوائل، وهناك فرق حوالي 3 درجات مع الاول.



أنس محمد شعبان

وأشار إلى أنه كان يذاكر بشكل طبيعي، ولكن لم يراكم أي دروس ويذاكر أولا باول المواد، وكان منتظما فى الدروس، وأن والده ووالدته كانا أكثر الداعمين له، وكانا دائما حريصين على تخفيف الضغوط من عليه.

وقال إنه مر بأوقات عصيبة فى بعض الأحيان، ولكنه يعود مرة أخري سريعا، لأن السنة كانت طويلة وكبيرة

وقال على الرغم من أنني أحب الصيدلة ولكن، سوف اقدم لكلية الطب، وقدم نصيحته للطلاب القادمين للدخول فى الثانوية، أن يتعاملوا مع هذا السنة بهدوء ويقوموا بالمذاكرة يوميا حتى لا يتراكم عليهم دروس، وان يلتزموا على عدم ضياع الوقت والتحضير للدروس قبل الذهاب الى الحصة.