العاشر مكرر بالثانوية الأزهرية: هدفى الالتحاق بكلية الطب

المنوفية - محمد فتحى

قال إسلام شاكر عبد الخالق محمد المراكبى، الحاصل على المركز العاشر مكرر فى الثانوية الأزهرية شعبة علمى بمجموع 99.23%، إن الحفاظ على أداء الصلوات الخمس فى جماعة وحفظ القرآن الكريم سر تفوقى.

وأضاف إسلام، كنت متوقعا أن أكون ضمن الأوائل العشر على مستوى الجمهورية، عقب الانتهاء من الامتحانات، لأنه فى جميع المواد كنت حريصا كل الحرص على الحصول على الدرجات النهائية، وذلك نظرا لتوفيق من الله أولا ثم المذاكرة والاجتهاد ثانيا ، لأن الله لايضيع أجر من أحسن عملا.

ويشير إسلام شاكر عبد الخالق محمد المراكبى، حلمى الالتحاق بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة، ومثلى الأعلى هو الدكتور مجدى يعقوب.

ويضيف الحاصل على المركز العاشر مكرر، كنت أذاكر يوميا من 3 إلى 4 ساعات، وقراءة ورد قرآنى يوميا للحفظ، مع العلم أننى حافظا لكتاب الله.

واختتم حديثه، أهدى تفوقى إلى والد ووالدتى الذين وفر لى كافة إحتياجات ، وساعدونى كثيرا حتى حصلت المجموع الكبير.