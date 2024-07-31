السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات غدا

كتب سيد الخلفاوى

تعدل الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط، لتناسب الركاب، وهى كالتالي:-

أولاً : خط القاهرة / أسوان والعكس:

- إعتباراً من غد الخميس 1 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 160 القاهرة / الأقصر ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى

- إعتباراً من 2 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 159 الأقصر / القاهرة ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.

ثانيا : خط القاهرة / بورسعيد و الاسكندرية / بورسعيد و بورسعيد/ سوهاج والعكس:

- إعتباراً من 1 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 955 القاهرة / بورسعيد ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

- إعتباراً من 1 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 945 القاهرة / بورسعيد ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي .

- إعتباراً من 1 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 590/ 591 بورسعيد / الاسكندرية ليتكون من9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي .

- إعتباراً من 2 / 8 / 2024تعديل تركيب قطار 570/ 571 بورسعيد / الاسكندرية ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

- إعتباراً من 2 / 8 / 2024تعديل تركيب قطار 572/ 573 الإسكندرية / بورسعيد ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

- إعتباراً من 2 / 8 / 2024تعديل تركيب قطار 588/ 589 الإسكندرية / بورسعيد ليتكون من9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي .

- إعتباراً من 2 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 956 بورسعيد / القاهرة ليتكون من9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي .

- إعتباراً من 3 / 8 / 2024تعديل تركيب قطار 186 بورسعيد / سوهاج ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

- إعتباراً من 4 / 8 / 2024تعديل تركيب قطار 185 سوهاج / بورسعيد ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

- إعتباراً من 5 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 952 بورسعيد / القاهرة ليتكون من9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

وتؤكد الهيئة على أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب .