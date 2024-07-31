السادسة على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: أتممت حفظ القرآن وعمرى 17 عاما

الدقهلية شريف الديب

الحمد لله كنت متوقعة أن أكون من الأوائل

أهدي تفوقي إلي روح والدي

أتمني افتتاح كلية علوم القرآن الكريم بالمنصورة للفتيات

وسط فرحة عارمة وزغاريد المهنئين التى انطلقت من منزل الطالبة إنجى شكرى محمد زيدان سليم، بعد إعلان حصولها على المركز السادس على مستوي الجمهورية بالثانوية الأزهرية فى القسم الأدبي بنسبة 97.14%، والمقيمة بقرية كفر الشنهاب التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية.

وقالت إنجى: أحمد الله على التفوق وأهديه إلى روح والدي، وقالت كنت أقوم بمراجعة المواد بعد أداء امتحان كل مادة، وكنت علي ثقة بالله أن أكون من العشر الأوائل، وكنت منتظرة أن يتم إعلان اسمى أثناء مكالمة شيخ الأزهر وإعلان أسماء الأوائل، وعند إعلان اسمى سجدت لله شكرا وحمدا له، وأنا أهدى هذا التفوق لروح أبى المتوفي، وأنا في الصف السادس الابتدائي، وكان يعمل إداريا بالتربية والتعليم، والى أمى التى تحملت مسؤليتى أنا وأخواتى الأربعة مصطفى الأخ الأكبر بالفرقة الرابعة كلية لغة عربية، ومى بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة، وداليا بالصف الأول الثانوى، وأخى الأصغر محمد بالصف الأول الإعدادى، وكلنا نتعلم فى معاهد وجامعة الأزهر الشريف.

وناشدت إنجى الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتحقيق مطلب واحد وهو أمنية ألاف الطالبات بمحافظة الدقهلية، وهو إفتتاح كلية علوم القرآن الكريم بالمنصورة للفتيات، حيث توجد كلية للبنين ونحن محرمون منها.

وأكدت انجى انها تعشق القرأن الكريم، فقد أتمت حفظه وتجويده على الشيخ وليد محمد زيدان سليم وعمرها 17 عاما، وانا أحافظ على ترتيل القرآن الكريم فى معظم أوقات اليوم فكنت أحرص على المذكرة لمدة أربع ساعات على أقصى تقدير وساعات طويلة بمكتب تحفيظ القرآن الكريم لمساعدة الفتيات علي حفظه تقرب منى الي الله.

وأضافت أنها كانت تحصل دروسها بشكل يومي وحصلت علي بعض الدروس الخصوصية في الشهور الثلاثة قبل الامتحانات فى عدد محدود مثل التاريخ والجغرافيا.