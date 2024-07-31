الرئيس الصيني يهنئ نيكولاس مادورو على إعادة انتخابه رئيسًا لفنزويلا

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هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج ،اليوم الثلاثاء، نيكولاس مادورو على إعادة انتخابه رئيسًا لفنزويلا.



وقال شي في رسالة -حسبما ذكرت شبكة سي جي تي إن الصينية- إن الرئيس مادورو، منذ توليه منصبه، قاد الحكومة والشعب الفنزويلي ألي مسار التنمية المناسب لظروفهما الوطنية، محققًا إنجازات ملحوظة في البناء الوطني.



وأكد شي أن الصين وفنزويلا صديقان حميمان يثقان ببعضهما البعض وشريكان جيدان للتنمية المشتركة، مضيفًا أن" الصين ستدعم، كما هو الحال دائمًا، جهود فنزويلا لحماية السيادة والكرامة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، فضلا عن قضية فنزويلا العادلة المتمثلة في معارضة التدخل الخارجي".



وقال شي إنه يقدر بشدة تطوير العلاقات الصينية - الفنزويلية، مضيفا"أنه على استعداد للعمل مع مادورو لمواصلة توجيه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفنزويلا إلى آفاق جديدة، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين".