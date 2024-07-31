اليوم السابع
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الأربعاء، 31 يوليو 2024 01:34 ص
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الخارجية الأمريكية: نواصل المساعي الدبلوماسية لتجنب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

الأربعاء، 31 يوليو 2024 01:00 ص
الخارجية الأمريكية: نواصل المساعي الدبلوماسية لتجنب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله الخارجية الأمريكية
أحمد علوى

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قالت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة ستواصل المساعي الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.


وقال باتيل، حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية اليوم الثلاثاء - "نواصل العمل نحو التوصل لحل دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن. نريد بالتأكيد تجنب أي نوع من التصعيد"


وجاءت تعليقات باتيل بعد أن أفادت مصادر أمنية لبنانية الثلاثاء، بوقوع ضربة استهدفت قائدا كبيرا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.


كانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أعلنت أن العدوان الإسرائيلي على حارة حريك في الضاحية الجنوبية من العاصمة "بيروت" أسفر عن استشهاد سيدة وإصابة آخرين حالة بعضهم حرجة.







الخارجية الامريكية

فيدانت باتيل

اسرائيل

حزب الله

لبنان




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